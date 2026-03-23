Президент России Владимир Путин наградил ученого, доктора геолого-минералогических наук Вагифа Керимова. Указом, подписанным Путиным указом Вагиф Юнус оглу Керимов удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», передает АПА.

Доктор геолого-минералогических наук, профессор Керимов является ведущим учёным в области геологии, разведки нефти и газа и более 50 лет занимается научной и педагогической деятельностью.

В течение своей карьеры он занимал руководящие должности в университетах Советского Союза и Российской Федерации, в том числе был заведующим кафедрой теоретических основ разведки нефти и газа Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (2009–2018).

С 2017 года по настоящее время он работает заведующим кафедрой геологии и разведки месторождений углеводородов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе в Москве.