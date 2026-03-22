Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран выпустил межконтинентальную баллистическую ракету на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.

«Это 4000 км. Я все время предупреждал. Теперь у них есть такая возможность. Они проникают глубоко в Европу. Они уже обстреляли европейскую страну Кипр. Они берут под прицел всех подряд», — считает он.

Тем временем The Telegraph пишет, что удары по британской базе в Индийском океане, которую используют военно-воздушные силы США, показали способность иранских ракет достигнуть Лондона.