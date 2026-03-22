Атомная подводная лодка HMS Anson ВМФ Великобритании прибыла в Аравийское море, пишет газета Daily Mail cо ссылкой на военные источники.

По их данным, подлодка покинула порт в Перте 6 марта и уже заняла позицию в северной части Аравийского моря. Как отметили собеседники газеты, теперь британская армия имеет возможность нанести удар по Ирану в случае эскалации конфликта.

«Anson будет тихо скрываться. Премьер–министру и командующему морскими операциями будет сообщено, где она находится, и, конечно, службе подводных лодок, но ее местонахождение не будет широко известно», — рассказал источник.

Он уточнил, что ВМФ может быстро установить подлодку на позицию, где она может простоять несколько недель.