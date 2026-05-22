Британская полиция расследует возможные преступления сексуального характера в отношении бывшего принца Эндрю (Эндрю Маунтбеттен-Виндзора), сообщает Sky News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, правоохранители планируют допросить женщину, которая утверждает, что в 2010 году её доставляли в резиденцию Эндрю в Виндзоре «для сексуальных целей». Она не является гражданкой Великобритании.

С момента ареста Эндрю полиция уже опросила ряд свидетелей и проверяет его на возможную причастность к другим преступлениям, включая мошенничество, коррупцию и воспрепятствование правосудию.

Также отмечается, что британские следователи намерены запросить у США неотредактированные материалы по делу Джеффри Эпштейна, которые могут помочь расследованию. В конце 2025 года король Карл III лишил Эндрю всех титулов.