Масштабы разрушений на освобожденных территориях Азербайджана представляют собой классический пример урбицида, а тотальное минирование земель остается главной и фундаментальной проблемой на пути к их возрождению. Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, сообщает Minval Politika.​

Выступая с презентацией, спецпредставитель главы государства подчеркнул, что Агдамский и Физулинский районы исторически являлись крупнейшими в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах как по численности населения и площади, так и по уровню экономической активности. Однако после тридцати лет оккупации ключевые города этих районов были стерты с лица земли.

​«Когда мы освободили эти земли, перед нами предстала шокирующая картина. Крупнейших городов региона, Агдама и Физули, как будто вообще не существовало, они были полностью разрушены и разграблены», — отметил Эмин Гусейнов, продемонстрировав кадры руин таких знаковых объектов, как знаменитый Чайный дом, Музей хлеба и Джума-мечеть в Агдаме, а также здание газеты «Араз» в Физули.

​По словам Гусейнова, помимо колоссальных разрушений, азербайджанская сторона столкнулась с еще более серьезным вызовом — беспрецедентным загрязнением территорий минами. Районы долгие годы находились непосредственно на линии соприкосновения войск, превратившись в сплошные минные поля. Комплексное разминирование стало жизненно необходимой отправной точкой для любого процесса реконструкции.

​Спецпредставитель президента озвучил актуальные данные по очистке территорий от мин, достигнутые за последние пять лет благодаря масштабным усилиям государства: в Физулинском районе на сегодняшний день разминировано около 78% территорий; в Агдамском районе очищено порядка 60% земель; в Ходжавендском районе этот показатель составляет около 16%.

​При этом Эмин Гусейнов призвал не питать иллюзий и трезво оценивать долгосрочные риски, назвав минирование «фундаментальной проблемой», с последствиями которой региону придется сосуществовать еще долгое время.

​«Мины останутся, и нам придется искать способ жить и справляться с этим фактом. Мы должны быть предельно осторожными, помнить об этой угрозе и делать все возможное, чтобы ставить безопасность наших граждан на первое место», — заключил он, подчеркнув, что несмотря на все трудности, Азербайджан твердо намерен пройти путь от урбицида к полному возрождению родных земель.