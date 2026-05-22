Масштабы разрушений на освобожденных территориях Азербайджана представляют собой классический пример урбицида, а тотальное минирование земель остается главной и фундаментальной проблемой на пути к их возрождению. Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, сообщает Minval Politika.
Выступая с презентацией, спецпредставитель главы государства подчеркнул, что Агдамский и Физулинский районы исторически являлись крупнейшими в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах как по численности населения и площади, так и по уровню экономической активности. Однако после тридцати лет оккупации ключевые города этих районов были стерты с лица земли.
«Когда мы освободили эти земли, перед нами предстала шокирующая картина. Крупнейших городов региона, Агдама и Физули, как будто вообще не существовало, они были полностью разрушены и разграблены», — отметил Эмин Гусейнов, продемонстрировав кадры руин таких знаковых объектов, как знаменитый Чайный дом, Музей хлеба и Джума-мечеть в Агдаме, а также здание газеты «Араз» в Физули.
По словам Гусейнова, помимо колоссальных разрушений, азербайджанская сторона столкнулась с еще более серьезным вызовом — беспрецедентным загрязнением территорий минами. Районы долгие годы находились непосредственно на линии соприкосновения войск, превратившись в сплошные минные поля. Комплексное разминирование стало жизненно необходимой отправной точкой для любого процесса реконструкции.
Спецпредставитель президента озвучил актуальные данные по очистке территорий от мин, достигнутые за последние пять лет благодаря масштабным усилиям государства: в Физулинском районе на сегодняшний день разминировано около 78% территорий; в Агдамском районе очищено порядка 60% земель; в Ходжавендском районе этот показатель составляет около 16%.
При этом Эмин Гусейнов призвал не питать иллюзий и трезво оценивать долгосрочные риски, назвав минирование «фундаментальной проблемой», с последствиями которой региону придется сосуществовать еще долгое время.
«Мины останутся, и нам придется искать способ жить и справляться с этим фактом. Мы должны быть предельно осторожными, помнить об этой угрозе и делать все возможное, чтобы ставить безопасность наших граждан на первое место», — заключил он, подчеркнув, что несмотря на все трудности, Азербайджан твердо намерен пройти путь от урбицида к полному возрождению родных земель.