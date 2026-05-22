Сабаильский районный суд Баку приговорил Этибара Имамвердиева к 6 годам лишения свободы по делу о незаконной организации международных телекоммуникационных услуг и вмешательстве в государственную инфраструктуру.

Объявленный в международный розыск Этибар Имамвердиев был задержан в иностранном государстве и после продолжительных юридических процедур экстрадирован в Азербайджан Службой государственной безопасности (СГБ).

Установлено, что Э.Имамвердиев создал схему нелегальной международной связи через транснациональную сеть, используя специальные устройства и SIM-карты для обхода официальных каналов и маршрутизации зарубежных звонков в местную сеть. Э.Имамвердиев также вмешался в компьютерную систему инфраструктуры государственного значения и изменил содержащиеся в ней данные.

Следствие заявило, что действия обвиняемого нанесли ущерб компании AzInTelecom и создавали угрозу государственной безопасности. Обвиняемый был экстрадирован из-за рубежа после международного розыска.