​ Движение к Целям устойчивого развития (ЦУР) и формирование новой урбанистической повестки стали ключевыми темами прошедшего Всемирного форума городов, организованного при поддержке ООН-Habitat и по инициативе президента Азербайджана. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

​По словам главы госкомитета, форум наглядно продемонстрировал свою по-настоящему глобальную природу и стал уникальной платформой для распределения взаимной ответственности между странами. В масштабном мероприятии приняли участие более 53 тысяч человек, из которых около 50 тысяч присоединились к дискуссиям, а 3 тысячи участников и 800 спикеров работали непосредственно в офлайн-формате, представив более 3 тысяч городов мира. Высокий политический статус мероприятия подчеркнуло участие лидеров государств, международных организаций, а также делегаций из стран, включая министров и заместителей министров.

​Он отметил, что одним из определяющих моментов WUF13 стал сегмент «Заявления лидеров», сделанный впервые в истории WUF по инициативе президента Ильхама Алиева. Участие глав государств и правительств, гостей высокого уровня и руководителей международных организаций наглядно продемонстрировало твердую политическую приверженность продвижению глобальной городской повестки дня и укреплению международного сотрудничества в области устойчивого городского развития; общую приверженность обеспечению надлежащим жильем и жизнестойкими условиями проживания для всех общин.

Еще одной важной вехой WUF13 стало обновленное министерское заседание, прошедшее под председательством Азербайджана, посвященное обзору хода реализации новой программы развития городов. Из 111 стран-участниц 80 были представлены на уровне министров и заместителей министров, в то время как остальные делегации приняли участие на уровне послов и высокопоставленных чиновников.

За министерской встречей последовали тематические панели, которые создали более интерактивную и ориентированную на поиск решений платформу для диалога по вопросам жилья, климатической устойчивости, социальной инклюзии и многостороннего сотрудничества. По словам Гулиева, насыщенный обмен мнениями и практические рекомендации, выработанные в ходе этих дискуссий, внесли значительный вклад в подготовку Итогового резюме форума и помогли придать импульс обзору Новой программы развития городов на высоком уровне в рамках встречи высокого уровня ООН и Генеральной Ассамблеи в конце этого года.

Обсуждались вопросы реконструкции городов и сохранения человеческого достоинства. Азербайджан представил свой опыт восстановления и возвращения в города, которые ранее были оккупированы.

«Мы представили различные планы реконструкции городов. Наша история пример того, как международные организации помогают нам реализовать планы, мы делились лучшими передовыми практиками, мы брали на себя обязательства содействовать инновациям, привлекать международные организации в устойчивом развитии и в особенности в предоставлении жилья. Мы разработали международную кооперацию и руководство по дальнейшим действиям», — отметил Гулиев.

По его словам, в будущем диалоги перейдут на другие глобальные уровни.

Обозначен 121 стандарт, который будет рассмотрен на глобальном уровне. Достижения в Азербайджане будут показаны общественным организациям. Форум продемонстрировал, что городская трансформация очень эффективна, когда партнеры правительства и частный сектор работают вместе.

«Для Азербайджана проведение WUF13 отражает нашу национальную программу трансформации. По всей стране мы продвигаем масштабное городское обновление: модернизируем города, расширяем зеленую инфраструктуру, улучшаем жилищные условия, укрепляем устойчивость к изменению климата и строим более «умные» и инклюзивные общины. На наших освобожденных территориях мы осуществляем одну из самых амбициозных программ реконструкции в мире, восстанавливая города и села на принципах устойчивости, «умного» планирования и человеческого достоинства. За счет собственных финансовых ресурсов и национального потенциала страна с нуля строит 12 городов и более 300 сел в рамках программы «Великое возвращение», обеспечивая безопасное и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев на земли их предков. Генеральные планы около 110 городов, поселков и сел уже утверждены, в то время как планы других населенных пунктов в настоящее время находятся в стадии разработки», — сказал Гулиев.

WUF13, отметил он, оставит важное наследие, выходящее за рамки самого форума. Значимым и долгосрочным наследием WUF13 является учреждение Бакинской урбанистической премии, инициированной Азербайджаном и организуемой совместно с UN-Habitat в качестве единственной международной награды, вручаемой в рамках процессов Всемирного урбанистического форума. Призванная связать воедино практику, знания и политику, эта премия отражает стремление Азербайджана содействовать инновациям, передовому опыту и международному сотрудничеству в области устойчивого городского развития и, в частности жилищного строительства.

«Мы подписали Протокол о намерениях с UN-Habitat с целью разработки оперативного руководства на основе Бакинских стандартов для поддержки будущих стран-хозяек в организации Всемирных урбанистических форумов. Эти достижения отражают наше стремление не только к успешному проведению мероприятий, но и к обеспечению долгосрочного институционального эффекта. WUF13 был глубоко инклюзивным как по замыслу, так и по реализации. Гражданское общество было широко и активно вовлечено в работу форума, составив 12% от общего числа участников. Создание центров бизнеса и инноваций укрепило взаимодействие с частным сектором, инвесторами и стартапами, повысив роль инноваций в городской трансформации. Приятно отметить более широкое представительство частного сектора, на долю которого пришлось 13% от общего числа участников.