​Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, сообщает Minval Politika.

​«Что особенно интересно, мы уже наблюдаем сильный интерес со стороны логистических и промышленных компаний, даже до того, как строительство коридора будет полностью завершено. Поэтому я верю, что инвесторы четко понимают стратегическую важность этого маршрута и те экономические возможности, которые он откроет», — подчеркнул спецпредставитель президента.

​По его словам, Карабах и Восточный Зангезур сегодня стремительно возвращают себе статус важнейшего моста между Европой и Азией, трансформируясь в крупный региональный узел на стыке международных транспортных коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг».

​Реализация проекта Зангезурского коридора не только обеспечит прямое сухопутное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, но и позволит создать единую кольцевую железнодорожную сеть, что увеличит ежегодный транзитный потенциал республики примерно на 15 миллионов тонн грузов. Дополнительным драйвером для инвесторов и бизнеса уже выступает Международный аэропорт Зангилан, значительно повышающий мобильность и доступность региона. «​В то же время у нас есть Международный аэропорт Зангилан, который уже принимает воздушные суда. Это, безусловно, улучшит грузовую мобильность, связанность и доступность для инвесторов и бизнеса»,- отметил Гаджиев.