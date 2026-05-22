​​В рамках разработки градостроительной концепции Джебраила особое внимание уделено экологической устойчивости и созданию уникального туристического потенциала города. Об этом заявила председатель совета директоров международной архитектурной компании Chapman Taylor Марцелина Зелинская, сообщает Minval Politika.

​По ее словам, ключевым элементом новой архитектурной идентичности города станет масштабное использование древесины. Для Джебраила была разработана специальная «древесная стратегия», разделяющая город на 12 зон с разным характером. ​Главной архитектурной доминантой центральной части города обещает стать необычный конгресс-холл.​

«У нас есть центральная, но при этом очень зеленая ресурсная зона — «Центральный холм, Район 2». Мы осознанно отказались от ее плотной застройки и решили превратить этот склон в парк. На самой вершине холма разместятся отели, а также появится наш конгресс-холл, спроектированный в виде деревянного кокона. Рядом будут созданы зоны отдыха с бассейнами, где люди смогут расслабиться и наслаждаться панорамными видами», — поделилась Марцелина Зелинская.

​Директор Chapman Taylor подчеркнула, что древесина — довольно уникальный материал для Азербайджана, но именно в Джебраиле она получит широкое применение, так как дерево создает особый микроклимат и психологический комфорт для жителей и гостей.

​В горных районах деревянные элементы будут гармонировать с лесами, а ближе к центру города архитекторы комбинируют их с каменными и бетонными основаниями для придания урбанистического вида. Зелинская выразила уверенность, что холмистый ландшафт, новые парки, туристические тропы и инновационные архитектурные объекты, такие как конгресс-холл-кокон, превратят Джебраил в мощную точку притяжения общегородского и международного масштаба, открыв огромный потенциал для туризма.