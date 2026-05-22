В рамках разработки градостроительной концепции Джебраила особое внимание уделено экологической устойчивости и созданию уникального туристического потенциала города. Об этом заявила председатель совета директоров международной архитектурной компании Chapman Taylor Марцелина Зелинская, сообщает Minval Politika.
По ее словам, ключевым элементом новой архитектурной идентичности города станет масштабное использование древесины. Для Джебраила была разработана специальная «древесная стратегия», разделяющая город на 12 зон с разным характером. Главной архитектурной доминантой центральной части города обещает стать необычный конгресс-холл.
«У нас есть центральная, но при этом очень зеленая ресурсная зона — «Центральный холм, Район 2». Мы осознанно отказались от ее плотной застройки и решили превратить этот склон в парк. На самой вершине холма разместятся отели, а также появится наш конгресс-холл, спроектированный в виде деревянного кокона. Рядом будут созданы зоны отдыха с бассейнами, где люди смогут расслабиться и наслаждаться панорамными видами», — поделилась Марцелина Зелинская.
Директор Chapman Taylor подчеркнула, что древесина — довольно уникальный материал для Азербайджана, но именно в Джебраиле она получит широкое применение, так как дерево создает особый микроклимат и психологический комфорт для жителей и гостей.
В горных районах деревянные элементы будут гармонировать с лесами, а ближе к центру города архитекторы комбинируют их с каменными и бетонными основаниями для придания урбанистического вида. Зелинская выразила уверенность, что холмистый ландшафт, новые парки, туристические тропы и инновационные архитектурные объекты, такие как конгресс-холл-кокон, превратят Джебраил в мощную точку притяжения общегородского и международного масштаба, открыв огромный потенциал для туризма.