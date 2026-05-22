Президент России Владимир Путин стремится завершить войну против Украины до конца 2026 года, однако только на условиях, которые Москва сочтёт для себя победными. Об этом сообщает Bloomberg.

Собеседники агентства утверждают, что одним из ключевых требований рассматривается установление полного контроля над Донбассом. Также, по их данным, обсуждается более широкое соглашение по безопасности с Европой.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких сроков для завершения войны президентом РФ не устанавливалось.