В своей политике в отношении Азербайджана Евросоюз выписывает очередной вираж. И на сей раз, судя по всему, в позитивную сторону. Накануне вечером в конце пленарных слушаний Европарламента в Страсбурге на повестку был вынесен вопрос о решении парламента Азербайджана приостановить сотрудничество с Европарламентом и выходе из Euronest.

И вот здесь, как уже сообщал Minval, многие депутаты подвергли критике Евросоюз и сам Европарламент. Так, евродепутат Кристиан Василе Терхес заявил, что «Азербайджан — это не просто еще один партнер Европейского союза. Азербайджан жизненно важен для энергетической безопасности и транспортной связности Европы». После чего напомнил: «Азербайджан помог Европе сократить зависимость от российского газа и энергоресурсов, а также поставлял топливо и гуманитарную помощь Украине. Это конкретные действия, а не просто заявления». По его словам, «Азербайджан стал ключевыми воротами, соединяющими Европу и Центральную Азию через Каспийский регион и Средний коридор». «Отталкивать такие страны, как Азербайджан, — это не просто безответственно, это геополитическое саморазрушение», — отметил Терхес.

Он заявил, что решение парламента Азербайджана должно стать тревожным сигналом для Брюсселя. Терхеш прямо обвинил Европарламент в том, что тот использовал апрельскую резолюцию по Армении как инструмент давления на Баку: «Этот парламент (Европарламент — ред.) использовал резолюцию апреля 2026 года по Армении, которую мы все поддерживали в части демократического развития Армении, чтобы атаковать Азербайджан, что было совершенно ненужно, неразумно и контрпродуктивно».

Депутат Томаш Фрёлих раскритиковал политику ЕС в отношении Баку: «Азербайджан устал от моральных поучений Европарламента. И я их понимаю». После чего напомнил о роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы: «Трубопроводный газ из Азербайджана — это то, без чего европейская промышленность просто не может обойтись… Мы сами отказались от российского газа, а американский СПГ значительно дороже. Если мы продолжим так играть с Азербайджаном, это станет финальным ударом по энергетической безопасности Европы».

Представитель группы «Патриоты за Европу» Анжелин Фюре представила кризис в отношениях с Баку как провал европейской стратегии в регионе. «Решение Азербайджана выйти из Euronest нельзя считать просто процедурным шагом. Это стратегическое наказание Европы, — отметила она. — Мы расплачиваемся за ваше вмешательство и за наш подход к Армении». По ее словам, Европа пыталась одновременно сохранить энергетическое сотрудничество с Баку и усиливать политическое давление. «Вы думали, что обеспечите поставки газа, но одновременно принимали все эти резолюции», — сказала она.

Депутат Дан Барна также признал растущую роль Баку для ЕС: «Азербайджан становится всё более важным партнером Европейского союза. Это реальность». Его коллега Лукас Зипер отметил противоречивость политики ЕС в отношении Баку: «Мы не можем одновременно говорить стране: вы незаменимый стратегический партнер Европы, и в то же время политически показывать, что она находится вне сообщества приемлемых государств». После чего подвёл итог: «Тогда не стоит удивляться тому, что мир перестает воспринимать европейскую дипломатию всерьез».

Можно, конечно, порассуждать на тему «мнение отдельных депутатов — это ещё не мнение всей Европы». Но сам факт обсуждения отношений с Азербайджаном в Европарламенте и громкого демарша нашей страны уже кое о чем говорит. Более того, практически синхронно с этим обсуждением президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву позвонил президент Франции Эммануэль Макрон — главный проводник армянских интересов и дирижёр антиазербайджанских инициатив. Обсуждали, по официальным источникам, вопросы двусторонних отношений и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Эти переговоры среди армянских реваншистов вызвали шок и разочарование.

Находясь в Ереване с государственным визитом, совмещенным с участием в работе саммита Европейского политического сообщества, Макрон пообещал «поговорить с президентом Азербайджана» о судьбе «армянских пленных», но в пресс-релизе Елисейского дворца эта тема никак не упомянута. Реваншисты разочарованы: как?!! Франция нас кинула? Пообещала и не сделала? Судя по всему, там никак не могут привыкнуть, что, во-первых, пообещать поддержку и через час забыть о своих обещаниях — это привычный модус операнди для Макрона. А во-вторых, и это главное, Франция явно стремится навести мосты с Азербайджаном, и догружать двусторонние отношения ещё и вопросом «армянских пленных», которые вообще-то военные преступники, отбывающие приговор суда, в Париже прагматичным дипломатам просто не хочется.

Наконец, череда визитов европейских лидеров в Азербайджан накануне и сразу после ереванского саммита ЕПС тоже говорит о многом. Европе сегодня нужен Азербайджан, и это не только газ и логистика. Пожалуй, одного только этого хватило бы, чтобы в Брюсселе и даже в Париже задумались о пересмотре своей «армяноцентричной» политики.

Но есть ещё одно обстоятельство. Судя по всему, евробюрократы высшего ранга были уверены, что они легко «прогнут» Азербайджан, заработают вполне себе материальное «спасибо» от армянского лобби и будут без проблем приобретать азербайджанские энергоносители. Но не учли, что Азербайджан проводит свою независимую политику, опираясь на собственные интересы. И что основана эта политика на чувстве собственного достоинства. Язык диктата и нравоучений с официальным Баку не работает. Разрыв связей с Euronest — факт красноречивый, но не единственный. И это уже волей-неволей заставляет европейских депутатов задумываться о цене собственных действий. И пересматривать политику.