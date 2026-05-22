Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в полномасштабной российско-украинской войне наступил переломный момент, а давление на Москву увеличивается. Об этом он сказал, выступая на встрече с министрами иностранных дел стран НАТО в Швеции 21 мая.

«Украина держит оборону, а численное превосходство России — больше не решающий фактор. Для достижения мира мы должны сосредоточиться на трех ключевых элементах: дипломатии, давлении и силе. Нужен новый импульс мирным усилиям, одновременно усиливая наши специальные дальнобойные санкции и другие рычаги влияния», — сказал он.

Сибига также сообщил представителям стран НАТО о «растущих угрозах со стороны Беларуси» и призвал предотвратить «расширение агрессии Москвы и Минска».