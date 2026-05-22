Гянджа и Харьков договорились развивать партнерские отношения. Об этом стало известно по итогам встречи мэра Харькова Игоря Терехова с главой исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамовым во время визита украинской делегации в Азербайджан.

Стороны обсудили поддержку Украины, вклад азербайджанской диаспоры в жизнь Харькова, а также перспективы сотрудничества в сферах инфраструктуры, технологий, экономики и городского управления.

Терехов отметил, что Харьков заинтересован в практическом партнерстве с Гянджой и реализации совместных проектов.

«Для Харькова поддержка Азербайджана имеет большое значение. В нашем городе проживает большая азербайджанская диаспора, и для нас важно, что ее представители остаются с Харьковом, работают, развивают бизнес, помогают общине. Мы видим большой потенциал в партнерстве с Гянджой. Это город, с которым у нас много общего: промышленность, образование, логистика, сильный человеческий потенциал. Хотелось бы, чтобы наше сотрудничество было не формальным, а практическим — с конкретными проектами и результатами для людей», — отметил Игорь Терехов.

В свою очередь Ниязи Байрамов отметил стойкость украинцев и выразил поддержку Украине. Он также подчеркнул готовность развивать диалог между городами и проработать возможные форматы дальнейшего сотрудничества.

«Украинцы — сильный и стойкий народ. Мы видим, как ваша страна держится в это сложное время, и искренне поддерживаем Украину. Между нашими народами существуют уважение и дружеские отношения, поэтому мы открыты к дальнейшему диалогу и сотрудничеству между Гянджой и Харьковом», — заявил Ниязи Байрамов, его цитирует Харьковский городской совет.