Телеграм-канал «Без тормозов» обвинил канал «Девичья башня» в распространении личных данных и попытках давления.

В опубликованном заявлении говорится, что представители «Останкинской башни» собирали фото, видео и голосовые сообщения администратора канала, а затем использовали эти материалы для шантажа и давления.

«У меня были трудные дни, и я обращался за помощью. В этом нет ничего плохого. Но помощь не должна превращаться в инструмент унижения и давления», — говорится в сообщении.

Авторы заявления также отмечают, что ранее неоднократно сталкивались с попытками шантажа и давления «по указке внешних сил».

Кроме того, канал заявил о возможных нарушениях законодательства Азербайджана в связи с распространением личной переписки без согласия.

«Я намерен идти до конца, строго в рамках закона Азербайджанской Республики», — говорится в публикации.