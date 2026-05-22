Накануне завершилось масштабное зарубежное турне премьер-министра Индии Нарендры Моди по ряду стран Европы. Однако примечательно, что стартовал данный визит вовсе не с европейской страны, а с Объединенных Арабских Эмиратов. Подобный выбор выглядел далеко неслучайным и в определенной степени отражает изменения, происходящие во внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетах Нью-Дели.

Фактически именно государства Персидского залива сегодня постепенно превращаются в один из ключевых центров индийской стратегии — как с точки зрения энергетической безопасности, так и в контексте транспортно-логистических, инвестиционных и военно-политических интересов Индии. И в этом плане наиболее насыщенной и практической частью зарубежного турне Моди стала именно остановка в ОАЭ.

По итогам визита стороны подписали целый пакет соглашений, однако особое внимание привлекло рамочное соглашение о стратегическом оборонном партнерстве между Индией и ОАЭ. Документ предусматривает развитие совместных оборонных технологий, сотрудничество в сфере кибербезопасности и морской безопасности, проведение совместных военных учений, а также расширение взаимодействия между военно-промышленными комплексами двух государств.

По сути, речь идет о полноценном военно-политическом сотрудничестве между Абу-Даби и Нью-Дели, которое постепенно приобретает долгосрочный стратегический характер. Особенно с учетом того, что Индия остается одним из крупнейших потребителей ближневосточных энергоресурсов, а сами ОАЭ заинтересованы в диверсификации внешнеполитических и военно-технических связей.

На этом фоне примечательно и другое обстоятельство. Подобные процессы происходят практически параллельно с усилением военно-политического взаимодействия между Саудовской Аравией и Пакистаном. В частности, в сентябре прошлого года Эр-Рияд и Исламабад подписали «Соглашение о совместной стратегической обороне», которое стало новым этапом в развитии двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Документ предусматривает координацию в вопросах обороны, обмен разведывательной информацией, развитие совместного военного планирования и взаимодействие в обеспечении стратегической стабильности.

Более того, в региональных и международных источниках уже появлялась информация о направлении Пакистаном в Саудовскую Аравию тысяч военнослужащих, а также эскадрильи истребителей для поддержки безопасности королевства и обеспечения стабильности в регионе.

Все эти процессы происходят на фоне сохраняющегося соперничества между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Несмотря на формальное партнерство внутри Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Абу-Даби и Эр-Рияд в последние годы все более активно конкурируют за контроль над логистическими маршрутами, инвестиционными потоками, финансовыми центрами, транспортными коридорами и политическим влиянием на Ближнем Востоке.

Именно в этих условиях начинает формироваться крайне противоречивая картина. ОАЭ постепенно усиливают стратегическое взаимодействие с Индией, тогда как Саудовская Аравия параллельно углубляет военно-политические связи с Пакистаном — государствами, между которыми сохраняется один из наиболее длительных и жестких конфликтов в Азии.

Фактически речь может идти о формировании новых линий регионального противостояния и постепенном углублении геополитического раскола на Ближнем Востоке. Опасность заключается в том, что данный процесс уже выходит далеко за рамки исключительно ближневосточной повестки, поскольку напрямую затрагивает вопросы контроля над торговыми маршрутами, энергетической безопасностью, морскими коммуникациями Индийского океана и будущей архитектурой безопасности в Евразии.

В этом плане визит Нарендры Моди в ОАЭ стал уже не просто дипломатической остановкой перед европейским турне, а фактически демонстрацией претензий Индии на более агрессивную и самостоятельную роль на Ближнем Востоке.

В этих условиях действия Индии способны ускорить формирование альтернативного военно-политического блока Эр-Рияда, Исламабада и Анкары. Тем более что Турция и Пакистан уже давно имеют фактически стратегическое оборонное партнерство, а Саудовская Аравия в последние годы резко наращивает взаимодействие с Исламабадом и Эр-Риядом в сфере безопасности, военного планирования и оборонной кооперации.

И чем активнее Нью-Дели будет пытаться влиять на вопросы региональной безопасности, тем выше вероятность того, что Индия сама станет одной из целей формирующихся здесь альтернативных военно-политических форматов, которые будут воспринимать усиление индийского влияния как прямой вызов собственным интересам.