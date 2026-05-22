Завтра, 23 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются временами осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы, град, в высокогорных районах вероятен снег. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 12-17°, местами 20-23° тепла.