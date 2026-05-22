Спикер Госдумы России Вячеслав Володин выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинив его в недружественной политике по отношению к Москве.

В своем Telegram-канале Володин заявил, что отношения между государствами должны строиться на взаимном уважении, невмешательстве и взаимовыгодном сотрудничестве, однако, по его словам, нынешние действия армянских властей этим принципам не соответствуют.

«По мнению депутатов Государственной думы, премьер-министр Армении Пашинян ведет недружественную политику в отношении Российской Федерации, цинично используя возможности, которые предоставляются нашей страной. Это непорядочно», — подчеркнул он.

Володин напомнил, что Россия долгие годы поддерживала Армению, в том числе экономически, а граждане Армении имеют возможность работать и реализовываться в РФ.

Он также заявил, что Москва не может игнорировать процессы, происходящие в Армении, включая принятие закона о начале вступления в Евросоюз и признание юрисдикции Международного уголовного суда.

По словам спикера Госдумы, стремление Еревана сохранить членство в ЕАЭС связано прежде всего с экономической выгодой. «Желание Пашиняна оставаться в ЕАЭС — это попытка продолжить использовать евразийское пространство в финансовых целях», — заявил Володин, отметив, что за время участия в союзе ВВП Армении вырос в 2,5 раза.

Он также подчеркнул, что Россия поставляет Армении газ почти в четыре раза дешевле, чем в Европу, «себе в ущерб», однако в ответ получает «подлость и непорядочность Пашиняна». «Так продолжаться дальше не может. Так отношения строить нельзя», — заявил Володин.