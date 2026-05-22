Для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) в Баку прибыли гости из разных стран. Так, в Исполнительной власти города Баку состоялись встречи с делегациями из Дамаска (Сирия), Астаны (Казахстан), Кигали (Руанда), Парламента федеральной земли Вена, Таллина (Эстония), Гааги (Нидерланды), Аддис-Абебы (Эфиопия), Кишинёва (Молдова), Дар-эс-Салам (Танзания) и Дубая (ОАЭ).

Делегации ОАЭ была вручена книга «История Отечественной войны. Фактор личности», изданная на арабском языке. Было отмечено, что опыт Дубая доказал: если мусульмане захотят, они способны создать ультрасовременный город с нуля. Азербайджан же, в свою очередь, показал, что мусульмане способны вернуть свои земли, находившиеся под оккупацией.

«За всё это мы благодарны господину президенту Ильхаму Алиеву. Он — выдающаяся личность в истории Азербайджана», — добавил Эльдар Азизов.

Глава Исполнительной власти Эльдар Азизов на встречах подчеркнул, что сегодняшний Баку является творением Ильхама Алиева, столица постоянно окружена его вниманием и заботой. Кроме того, он подробно рассказал о масштабных работах по благоустройству, строительству и озеленению, проводимых в городе в соответствии с поручениями и рекомендациями руководства страны.

Иностранные гости с восхищением отзывались о красоте и чистоте Баку, а также о проводимых работах по озеленению. Они особо отметили ночное освещение столицы, многочисленные парки и общественные пространства города. Также они заявили, что изучат опыт градостроительства Баку и применят его в своих странах.

В ходе встреч гостям была вручена книга «История Отечественной войны. Фактор личности», напечатанная на 11 языках и являющаяся совместным проектом Исполнительной власти города Баку и Института истории НАНА.