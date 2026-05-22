Начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир отменил ранее запланированный визит в Иран, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники. Причины отмены поездки официально не раскрываются.

По данным иранского журналиста, связанного с КСИР, перенос визита может иметь политический подтекст на фоне обсуждений ядерной сделки и переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Он утверждает, что США настаивают на усилении контроля над иранской ядерной программой, тогда как Иран допускает диалог только при условиях «мер доверия», включая снятие блокады.

Также отмечается, что Вашингтон не поддерживает идею введения Тегераном платы за проход судов через Ормузский пролив. Ранее сообщалось, что визит Мунира должен был быть связан с передачей послания по ситуации в Персидском заливе.