Делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Тбилиси для участия в похоронной церемонии католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.

В состав делегации также входят председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и заместитель премьер-министра Самир Шарифов, сообщает Report.

В рамках визита делегация выразит грузинскому народу глубокие соболезнования и поддержку от имени азербайджанского народа.

Похороны пройдут сегодня в 15:00 в Сионском кафедральном соборе.