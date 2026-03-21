За три недели войны американские военные нанесли удары по более чем 8000 военных целей, включая около 130 иранских судов, сообщает NYT.

По словам главы Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера, действия Ирана существенно ограничены.

«Их флот не выходит в море. Их тактические истребители не летают, и они утратили возможность запускать ракеты и беспилотники с той высокой интенсивностью, которая наблюдалась в начале конфликта», — заявил он.

Купер также отметил, что удары по подземным ракетным базам и складам на юге Ирана «подорвали» способность Тегерана препятствовать коммерческому судоходству через Ормузский пролив.

При этом он не уточнил, как и когда США и их союзники планируют полностью открыть пролив.