Иран нанес удар баллистическими ракетами по американо-британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает WSJ.

По данным источников, ракеты не достигли целей: одна вышла из строя в полете, другую перехватил американский корабль с помощью ракеты SM-3.

Отмечается, что это стало первым оперативным применением Ираном баллистических ракет средней дальности за пределами Ближнего Востока и попыткой угрожать интересам США на дальних рубежах.

Удар по острову, расположенному примерно в 4000 км от Ирана, может свидетельствовать о большей дальности ракет, чем ранее заявлял Тегеран. В частности, глава МИД Аббас Арагчи ранее утверждал, что дальность ограничена 2000 км.

Диего-Гарсия — стратегическая база в Индийском океане, где размещаются американские бомбардировщики, атомные подлодки и эсминцы.