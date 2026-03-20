Амфибийно-десантная группа во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer и 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты США отправилась на Ближний Восток. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя американского оборонного ведомства, пишет ТАСС.

Группировка в составе около 4 500 моряков и морских пехотинцев вышла из Сан-Диего в среду, 18 марта, и в настоящий момент пересекает Тихий океан. По оценкам официальных лиц, переход в зону ответственности на Ближнем Востоке займет около месяца. Помимо USS Boxer, в состав оперативного соединения входят десантно-вертолетный корабль-док USS Portland и десантный транспорт-док USS Comstock.

Авиагруппа универсального десантного корабля USS Boxer укомплектована истребителями пятого поколения F-35B Lightning II, конвертопланами MV-22B Osprey, а также вертолетами AH-1Z Viper, UH-1Y Venom и MH-60S Seahawk. Ожидается, что по прибытии в регион группа USS Boxer в течение некоторого времени будет действовать совместно с находящейся там группой USS Tripoli, а затем полностью сменит 31-й экспедиционный отряд морской пехоты.