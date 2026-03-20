Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о возможной сделке по продаже белорусского рудника американцам минимум за $3 млрд. Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство БелТА.

Белорусский лидер впервые высказался на эту тему в ходе второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Тогда Лукашенко заявил, что предлагал США купить калий и нефть и увезти их в Америку. В этой связи журналисты поинтересовались о том, как обстоят дела с потенциальной сделкой.

«Думают [американцы]. Но три миллиарда [долларов США] — это минимум. А [белорусское] правительство посчитает запасы, еще чего-то. Это будет дороже», — сказал президент.