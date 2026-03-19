В посёлке Амирджан Сураханского района Баку состоялось открытие нового парка.

В церемонии приняли участие глава исполнительной власти района Адиль Алиев, депутат Милли Меджлиса Афет Гасанова, председатель районной организации партии Ени Азербайджан Вюгар Сеидов, представители правоохранительных органов, общественности, а также семьи шехидов и ветераны.

В рамках мероприятия были организованы праздничные площадки, отражающие традиции Новруза. Представители муниципалитетов, образовательных и культурных учреждений подготовили тематические экспозиции, демонстрирующие национальные обычаи и культуру праздника.

Отмечается, что на территории парка проложены тротуары протяжённостью 1500 метров, уложено около 3000 кв. м асфальтового и 350 кв. м бетонного покрытия. Для детей создана развлекательная зона, установлены 11 спортивных тренажёров.

Для комфортного отдыха жителей оборудованы беседки, установлены скамейки и урны. Также в парке размещены декоративные фигуры животных, высажены зелёные насаждения на площади 2500 кв. м, включая сотни деревьев и кустарников различных видов.