Авторитет Азербайджана в мире еще больше возрос, единство народа, государства и армии достигло наивысшего уровня.

Об этом заявил министр обороны Закир Гасанов в поздравлении личному составу азербайджанской армии по случаю праздников Новруз и Рамазан.

Закир Гасанов отметил, что распоряжение президента Азербайджана об объявлении 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» в Азербайджане сыграет важную роль в проведении масштабных работ по реконструкции, восстановлению и благоустройству на освобожденных от оккупации территориях:

«Доблестная азербайджанская армия, неся службу по защите нашей Родины на освобожденных от оккупации территориях, вносит достойный вклад в осуществление масштабных восстановительно-строительных работ».