ВВС Израиля уничтожили вертолет «Ми-17» в аэропорту Сенендедж на западе Ирана.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Самолет ВВС Израиля, действуя на основе точных оперативных разведданных ЦАХАЛ, обнаружил и нанес удар по иранскому вертолету Ми-17 в аэропорту Сенендедж», — говорится в заявлении.

Утверждается, что удар был нанесен с целью «ослабить военный потенциал ВВС Корпуса стражей исламской революции и укрепить превосходство Израиля в воздухе над западной частью Ирана».