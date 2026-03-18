В Иране заявили, что США и Израиль атаковали иранское нефтегазовое месторождение «Южный Парс» и связанную с ним инфраструктуру, сообщает иранское государственное телевидение.

По его данным, от ударов пострадали также нефтяные и нефтехимические объекты в соседнем городе Ассалуйе.

Отмечается, что если информация подтвердится, это будет первая атака на подобные объекты Ирана за время конфликта.

«Северное/Южный Парс» — крупнейшее месторождение природного газа в мире, Северное находится во владении Катара.

«Южный Парс» — ключевой источник поставок энергоресурсов для Турции.

