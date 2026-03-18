Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира отдела снабжения и логистики радикальной организации ХАМАС Яхью Абу Лабду, сообщает ТАСС.

«Армия обороны Израиля уничтожила командира отдела снабжения и логистики ХАМАС Яхью Абу Лабду, осуществлявшего закупку и транспортировку военной техники и оружия для военного крыла ХАМАС», — говорится в заявлении.

По данным израильских военных, «Абу Лабда доставил десятки тонн сырья для производства ракет», а также обеспечивал получение радикалами «передовых электронных составляющих для развития производственных возможностей ХАМАС».