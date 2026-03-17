Турецкая компания Baykar, которая разрабатывает беспилотники Bayraktar, представила новый дрон-камикадзе K2 Kamikaze UAV с возможностью работы в составе роя.

Испытания прошли 14 марта 2026 года в районе города Эдирне. В ходе тестов пять дронов K2, вылетевших с учебно-испытательного центра в Кешане, успешно выполнили полёты в различных построениях — «клин», «линия» и «эшелон» — над заливом Сарос. Беспилотники самостоятельно определяли своё положение в группе с помощью ИИ, датчиков и программного обеспечения, точно удерживая строй и выполняя поставленные задачи.

Новый дрон относится к классу «расходуемых» аппаратов, однако в будущем планируется создание версии, способной возвращаться на базу после выполнения удара, что позволит использовать его повторно.

Проект ориентирован на создание недорогих, но эффективных ударных платформ, которые можно массово производить и применять против важных целей противника с минимальными затратами.

Особое внимание уделено устойчивости к радиоэлектронной борьбе: навигационная система K2 может работать без GPS, ориентируясь по рельефу местности с помощью камер, включая ночное видение. Это позволяет аппарату продолжать миссию даже при полном подавлении спутниковых сигналов.

Дрон оснащён системой визуального захвата цели и может наносить высокоточные удары как по координатам, так и с использованием камер наблюдения. Связь обеспечивается как в зоне прямой видимости, так и через спутниковые каналы.

K2 является крупнейшим дроном-камикадзе в своём классе: его максимальная взлётная масса достигает 800 кг, а боевая часть — 200 кг. Аппарат способен преодолевать более 2000 км, развивать скорость свыше 200 км/ч и находиться в воздухе более 13 часов.

