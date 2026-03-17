Если нет наследников или все отказались от наследства, имущество переходит государству. Исключение составляют случаи, когда наследодатель находился в соцучереждении. В этом случае его движимое имущество остаётся за ним.

Как сообщает Minval, Кабинет министров Азербайджана внес изменения в ряд решений в рамках исполнения президентского распоряжения о поправках в земельное, гражданское и нотариальное законодательство. В частности, внесены изменения в правила оформления наследства и нотариальные процедуры. Соответствующие поправки затрагивают формы нотариальных документов, порядок объявления о наследниках, а также права наследников, которые получили часть наследства, но не оформили свои доли.

В поправках заменена следующая формулировка: вместо «непринятия наследства» вводится термин «отказ от наследства», а также упрощается процедура уведомления наследников.

Нотариусы теперь обязаны разыскивать отсутствующих наследников через СМИ и официальный сайт Нотариальной палаты. Кроме того, уточнены правила выдачи свидетельства о праве на наследство и распределения долей между наследниками, включая случаи передачи долей по договору. Также закреплено, что заявление о выдаче свидетельства автоматически считается заявлением о принятии наследства.