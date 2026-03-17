Устанавливаются штрафы за непредоставление информации об обнаружении признаков насильственных действий в отношении ребёнка.

Это нашло отражение в новых статьях 189-4 и 189-5, предложенных в Кодекс об административных проступках, которые обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно предложенной статье 189-4, за непредоставление информации о выявлении признаков насильственных действий в отношении ребёнка родителями (лицами, их заменяющими), а также работниками учреждений образования, медицины, социальных служб, спорта, культуры, учреждений отдыха и пенитенциарных учреждений, на которых возложена обязанность осуществления надзора за детьми, в соответствующие правоохранительные органы или в соответствующую территориальную местную комиссию по защите прав детей физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 300 манатов, должностные лица — на сумму от 400 до 600 манатов.

Согласно предлагаемой статье 189-5, за непринятие мер по предотвращению систематического давления и агрессивного поведения в отношении детей, в том числе детей друг против друга, в учреждениях образования, медицины, социальных услуг, спорта, культуры и пенитенциарных учреждениях физические лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 400 манатов, должностные лица — на сумму от 500 до 600 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.