Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в связи с Новруз байрамы.

В обращении МЧС говорится, что несоблюдение правил пожарной безопасности при разжигании костров может привести к плачевным последствиям.

Отмечается, что костры следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и любых легковоспламеняющихся материалов. Дети, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых.

«Будьте осторожны при прыжках через костер, проследите за тем, чтобы после празднества огонь в костре был полностью потушен», — говорится в заявлении.

В МЧС также призвали граждан не оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра.