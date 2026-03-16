Продолжающиеся в Азыхской пещере археологические исследования прольют свет на возможность сосуществования неандертальцев и Homo sapiens на Южном Кавказе.
Об этом написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети Х.
«Азыхская пещера считается одним из наиболее значимых памятников эпохи палеолита на Кавказе и в Евразии в целом. В настоящее время продолжаются археологические исследования с участием как международных, так и местных ученых. Эти исследования, как ожидается, прольют свет на жизнь неандертальцев и Homo sapiens, включая возможность их сосуществования или параллельного обитания в этом регионе», — написал Гаджиев.
Azıx Cave is considered one of the most significant Paleolithic sites in the Caucasus and across Eurasia.
Currently, archaeological research is ongoing with the participation of both international and local scholars. These studies are expected to shed important light on the…
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 16, 2026