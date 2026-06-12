Состоялось очередное заседание Координационного совета по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения и финансированием его распространения.

Как сообщили в Кабинете министров, заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Координационного совета Самир Шарифов подчеркнул важность подготовки к 32-му пленарному заседанию Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, которое планируется провести в Баку 5–10 июля 2026 года.

На заседании была заслушана и обсуждена информация членов Координационного совета о работе, проведенной соответствующими государственными органами в рамках выполнения рекомендаций, вытекающих из отчета по самооценке эффективности за 2023–2024 годы, подготовленного Службой финансового мониторинга Азербайджана.

Кроме того, Координационный совет утвердил отчет «Оценка страновых рисков в сфере борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма в Азербайджанской Республике».

Участники заседания также рассмотрели другие вопросы, связанные с деятельностью Совета.