Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли и глава Главного таможенного управления КНР Сунь Мэйцзюнь подписали протоколы, регулирующие экспорт мяса птицы и морепродуктов на китайский рынок.

Как сообщили в АПБА, договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита делегации во главе с Тахмазли в КНР.

Документы устанавливают требования к инспекции, карантину и пищевой безопасности при поставках мяса птицы, продукции аквакультуры, а также диких водных биоресурсов. Протоколы создают правовую основу для экспорта и открывают новые возможности для местных предпринимателей.

Стороны также обсудили расширение доступа азербайджанской сельхозпродукции на китайский рынок, цифровизацию, взаимное признание сертификации и сотрудничество в области пищевой безопасности.

Председатель Агентства также встретился с министром Государственной администрации по регулированию рынка КНР Ло Вэнь. Стороны обсудили усиление госконтроля, внедрение эффективных систем инспекции и цифровую трансформацию.