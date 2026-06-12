К зданию ЦИК Армении стянуты спецподразделения полиции, сообщают российские СМИ.

К 13:00 у здания ЦИК анонсировала митинг партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Напомним, 7 июня в Армении прошли выборы в национальное собрание. После обработки 100% бюллетеней правящая партия «Гражданский договор» набрала 49,81%. Премьер-министр Никол Пашинян объявил о победе его партии. Второе место получил альянс «Сильная Армения» с 23,29%, третье — «Альянс Армения» с 9,94%, четвертое — «Процветающая Армения» с 3,996% голосов, не пройдя минимальный барьер. Явка на парламентские выборы составила 58,97%.