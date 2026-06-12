Министерство иностранных дел Китая подтвердило в пятницу арест гражданина США У Мин Зина, заявив, что американец подозревается в шпионаже и создании угрозы национальной безопасности Китая, сообщает Reuters.

Китай уведомил генеральное консульство США в южнокитайском городе Гуанчжоу об аресте, сообщил официальный представитель министерства Линь Цзянь на регулярном брифинге для прессы, когда его спросили о публикации газеты The New York Times, в которой сообщалось об исчезновении Мин Зина в Куньмине на юго-западе Китая на прошлой неделе.