Как сообщалось ранее, 16 марта в городе Ходжавенд под председательством руководителя Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобождённых территориях Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

После заседания члены штаба ознакомились с реализуемыми в Ходжавендском районе реконструкционными, инфраструктурными и экономическими проектами, а также с Генеральным планом города.

Кроме того, участники делегации посетили отремонтированный индивидуальный жилой дом, где им представили информацию о созданных условиях.