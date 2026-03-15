Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о проведении новой серии ракетных ударов по израильским целям в рамках операции «Истинное обещание 4», которая началась сразу после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Как говорится в заявлении КСИР, 15 марта была проведена 54-я волна ответных ударов. По данным иранской стороны, в ходе атаки использовались сверхтяжёлые ракеты Khorramshahr с боевой частью массой около двух тонн, а также ракеты Khaybar-shekan, Qadr и Emad, пишет Tasnim.

В КСИР отметили, что впервые в ходе операции была применена стратегическая твердотопливная ракета Sejjil, которой, как утверждается, были нанесены удары по центрам управления и принятия решений, влияющим на воздушные операции Израиля.

Иранская сторона также заявила, что были поражены объекты инфраструктуры, связанные с военной и оборонной промышленностью Израиля, а также места размещения израильских военных на территории страны.