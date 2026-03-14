В преддверии праздника Новруз по инициативе Исполнительной власти города Баку в столице прошёл масштабный общегородской субботник под девизом «Встретим Новруз в чистом городе».

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти, с раннего утра коммунальные службы с использованием спецтехники вымыли 537 основных улиц и проспектов города с применением моющих средств. Одновременно проводились работы по благоустройству и очистке территорий.

К акции присоединились коллективы предприятий и организаций, предприниматели, представители частного сектора и жители столицы.

Отмечается, что субботник охватил все районы Баку и был направлен на благоустройство города в преддверии Новруза.