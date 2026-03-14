Самолеты израильских ВВС нанесли удары по мосту через реку Литани в районе Хардали на юге Ливана.

Как передает ТАСС, об этом сообщил новостной портал Elnashra.

По его информации, инженерно-дорожная конструкция вышла из строя после того, как по ней было выпущено несколько ракет. В результате остановлено движение автомобильного транспорта по шоссе между южными городами Марджаюн и Набатия.

13 марта был разрушен мост через Литани в районе Зрария. Представитель армии Израиля заявил, что мост служил ключевым пунктом для шиитской организации «Хезболлах», по нему бойцы направлялись в пограничные районы для подготовки к военным действиям против поселений на севере еврейского государства. Кроме того, исламское сопротивление разместило в Зрарии пусковые установки, из которых наносились удары по израильской территории.