В рамках XIII Глобального Бакинского форума организована дискуссия на тему «Цифровое будущее: искусственный интеллект, управление и этика инноваций».

Как сообщает «Азертадж», панельную сессию модерирует главный советник Инициативы управления искусственным интеллектом в Оксфордском университете Сэм Доусон.

В панельной дискуссии выступят министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми, президент Межпарламентского союза Тулия Аксон, экс-министр обороны Монтенегро Милица Пеянович-Дуришич, президент и основатель Women Political Leaders Сильвана Кох-Мерин, бывший премьер-министр Туниса Мехди Джомаа, экс-президент Латвии Эгилс Левитс, бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, а также главный исполнительный директор Satyarthi Global Compassion Movement Асмита Сатьярти.