В соответствии с программой «Партнерство ради мира» между Азербайджаном и НАТО, в рамках Концепции оперативных возможностей был проведен курс подготовки оценщиков первого уровня (ETC — 49 — Evaluator Training Course). Об этом сообщает Министерство обороны.

Участниками курса, организованного в Центре военных игр Национального университета обороны, были 22 представителя Азербайджана, а также 30 инструкторов и слушателей из стран НАТО и государств-партнеров. В ходе курса были проведены различные теоретические и практические занятия как индивидуально, так и в группах.

Основная цель курса — сертификация квалифицированных военнослужащих для оценки частей и подразделений, заявленных в Объединенные силы Альянса.