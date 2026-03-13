Министерство иностранных дел России вызвало послов Великобритании и Франции в стране Найджела Кейси и Николя де Ривьера в связи с применением Вооруженными силами Украины ракет французско-британского производства для удара по Брянску.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В тексте говорится, что послам был заявлен решительный протест.

«Указано на непосредственную причастность Британии и Франции к этому террористическому акту <…>. Для нас очевидно, что ракетный обстрел Брянска был бы невозможен без привлечения к его организации британских и французских специалистов, а также без передачи разведданных», — рассказали в МИД.

Также в ведомстве предупредили Кейси и Де Ривьеру, что в случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в действиях Киева ответственность за деструктивные последствия конфликта и эскалацию лягут именно на эти европейские столицы. Как отметили в министерстве, Москва рассматривает атаку на Брянск в качестве «провокации, цель которой заключалась в срыве мирных переговоров».

«Российской стороной предъявлено требование к Великобритании и Франции дать четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта ВСУ в Брянске», — подчеркивается в заявлении.