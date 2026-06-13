13 июня министр науки и образования Эмин Амруллаев принял участие в торжественной церемонии «Последний звонок», в школе №1 имени Б. Джафарова в Кельбаджарском районе.

Министр поздравил первую и единственную выпускницу школы — Незрин Атакишиеву — с окончанием обучения и пожелал ей успехов в дальнейшей образовательной деятельности.

В ходе мероприятия было отмечено, что продолжается работа по восстановлению системы образования на освобождённых территориях, а также формируется новая образовательная среда в Кельбаджаре.

Церемония завершилась праздничной программой, подготовленной школьниками в честь «Последнего звонка».