Развернувшаяся в ЕС энергичная кампания за лишение Каи Каллас полномочий главного дипломата Евросоюза с ее Европейской службой внешних связей (ЕСВС), инициированная Парижем и Берлином, обрадовала многих лидеров государств «цивилизованного мира». То есть, по выражению Жозепа Борреля (предшественника Каллас на высоком посту) – «сада» в окружении «джунглей» остального мира. И более всего в этих «райских кущах» старается президент Франции Эммануэль Макрон, желающий вернуть полномочия Каллас и ее офиса Европейской комиссии.

Бесспорно, «ведьма войны», как окрестили высокопоставленную европейскую чиновницу с чьей-то легкой лексики, сильно «накосячила» и в «саду», и в «джунглях» едва ли не в самое тяжелое для них время с окончания Второй мировой войны. Речь, в первую очередь, о лихорадящих Евросоюз военных конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке с вытекающими из них острыми энергетическими, военно-политическими, финансовыми проблемами; диктатурой Брюсселя, идеологами которой выступают сама Каллас и ее недавняя подруга, а ныне «врагиня» — глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен (еще недавно Макрон их весьма почитал); отсутствие уверенности в военной помощи Европе со стороны США при президенте Дональде Трампе, и т.д.

Словом, от Каллас в ЕС пытаются избавиться, и «локомотивом» соответствующего процесса стал Макрон, традиционно пытающийся бежать впереди паровоза — по сути, не двигающегося с рельсов. Но «статичность» Макрона не смущает: Париж разослал лидерам государств ЕС предложения в духе «как нам обустроить Европу», ключевым из которых является ограничение независимости главного дипломата ЕС и доведение дела до расформирования Европейской службы внешних связей, находящейся «под Каллас».

Но почему именно Макрон затеял всю эту мутную историю с Каллас? Все основания избавиться от ее руководства внешней политикой и политикой безопасности ЕС – налицо (о чем еще будет сказано), но вряд ли сей факт является побудительным к «кампании по свержению», руководимой президентом, как считается, ведущего государства ЕС и единственного обладателя ядерного оружия в союзе, чей рейтинг в его собственной стране пробил дно, рухнув, по разных оценкам, до 20-23%.

Причем, французы инкриминируют Макрону то, что он инкриминирует Каллас в масштабе ЕС – диктаторство, подавление демократии, отсутствие выверенной внешней политики (дипломатии) и политики безопасности; резкое падение уровня жизни населения (фактически – его удушение сокращением социальных расходов); безобразная конкурентная и миграционная среда, и т.д. Словом, французы живут в ожидании очередных выборов президента в апреле 2027 года (с периодическими массовыми антиправительственными выступлениями), на которых Макрон, по конституции Пятой республики, баллотироваться уже не сможет, равно как претендовать на пост главы правительства, поскольку нынешняя партия власти под его руководством побила все антирекорды во Франции.

Так что «ларчик» руководимых Макроном кампаний против Каллас и «за» иное, открывается без особого глубокомыслия в радении за дальнейшую судьбу Евросоюза. В данном случае речь, скорее, идет о дальнейшей политической карьере самого президента Франции, человека еще молодого, которому вряд ли светит звездное будущее на родине. Соответственно, он озабочен расширением своих властных амбиций за пределами Пятой республики. К примеру, сместить Каллас, упразднить должность комиссара по внешней политике и передать эти полномочия председателю Еврокомиссии (предварительно он пытался сместить фон дер Ляйен). А в качестве такового (главы ЕК) он, скорее, видит самого себя: амбиций у «маленького капрала II», как прозвали Макрона по аналогии с его соотечественником с комплексом величия Наполеоном I Бонапартом, закончившим свои дни в ссылке на острове Святой Елены, хоть отбавляй.

Правда, президенту Франции тотально не везет, но «оружия» он не складывает. К примеру, когда в Европе стали активно обсуждать необходимость переговорного процесса с Россией, Макрон претендовал на соответствующий мандат Брюсселя, однако – мимо: и от столицы ЕС, и от Москвы. Примечательно, что и тут тоже его интересы пересеклись с Каллас, которая заявила об уверенности в своих «способностях» переговорщика, но сразу получила жесткий отказ России: секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически отвергнет переговоры, если Каллас окажется в составе делегации.

Удивляться тут нечему: российская сторона не сядет за стол переговоров ни с одним политиком, откровенно поддерживающим идею «расчленения» РФ, как это делает Каллас, изощряющаяся в оскорблениях в адрес Москвы и ратующая за войну с ней.

Вообще же, говоря о «дипломатических способностях» Каллас, необходимо упомянуть о ее высказываниях в адрес дружественного России Китая, ввергнувших в шок даже ястребиную и далеко не дипломатичную часть ЕС. Так, глава евродипломатии сравнила Поднебесную с «раковой опухолью», требующей «химиотерапии». Но и Макрон не слишком отстал от Каллас, пригрозив Китаю (!) санкциями после того, как слетал в Пекин в поисках расположения к нему председателя КНР Си Цзиньпина, но, пролетел и тут, неосмотрительно прочитав китайскому лидеру лекцию о правах человека и «недобросовестной деловой практике» Пекина.

Словом, мнящие себя «садовниками» ЕС очень плохо ухаживают за своим «эксклюзивным садом», на практике превращающемся в «джунгли», воюющие за то, кто станет единовластным королем/королевой европейских «зарослей», в которых война амбиций, воинственность, кровожадность и мстительность стали нормой политической жизни.

О мстительности. Каллас, среди прочего, похоронила мечту месье Эммануэля создать собственную армию Евросоюза, в которой опять же руководящая роль, по замыслу французского президента, отводилась Парижу – как минимум, на том основании, что в ЕС ядерное вооружение есть только у него. И в этом вопросе амбиции Франции схлестнулись с амбициями Германии, которая сейчас вместе с Макроном пытается сместить Каллас.

Мог ли Макрон простить, что едва ли не все его завышенные претензии влияния в ЕС сталкиваются с аналогичными и не менее завышенными амбициями Каллас? Вряд ли. Между тем оба политика продолжают борьбу за гегемонию по меньшей мере – в Европе, рискуя, в итоге, остаться не у дел в «большой политике» континента, с которой уже мало кто считается.

И вряд ли Макрону поможет избежать провальной участи его «мантра», лейтмотивом которой является утверждение, что Россия – главная угроза для всей Европы, и только лидерство Парижа способно спасти ее от «мирового зла», каковым ему и присным видится Москва.

Реально же спасти Макрон желает себя – вознесением на верхушку политического Олимпа в Европе, при том, что на родине он сталкивается с крепнущим оппозиционным движением как правых, так и левых, с приставкой «ультра» или без, за которыми, несмотря на политические репрессии французского президента или благодаря им, стоит весьма многочисленный электорат.

Так, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо утверждает, что «Макрон хочет развязать войну» и призывает соотечественников к борьбе против него. Глава партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян говорит, что «Он (месье Эммануэль) опасен для нашей экономики, он хочет потратить десятки миллиардов евро и забрать наши сбережения. Он опасен для нашей безопасности. Он хочет поделиться ядерным оружием с Германией». Резюме политика – Макрон подлежит скорейшему свержению. А лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен обещает «вырвать из рук Макрона» все возможные рычаги власти: по положению на 5 июня текущего года, рейтинг доверия к «Нацобъединению» составил 47%.

Так что самое время для президента Франции позаботиться о будущем и расчисть путь к собственному «блестящему восхождению» после отставки – неважно, за счет Каллас, кого-то еще и даже целых служб в структуре европейской власти.

Ждать содержимого «сухого остатка» не так уж долго.