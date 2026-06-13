Президент США Дональд Трамп поддержал оценку премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа о значительном прогрессе в переговорах по возможному мирному соглашению между Ираном и США.

Как отмечается, Трамп согласился с заявлением Шарифа о том, что стороны приблизились к финальной стадии согласования документа, и поделился его публикацией в собственной социальной сети Truth Social.

Ранее Шахбаз Шариф сообщил на своей странице в X, что завершение работы над документом ожидается в течение ближайших 24 часов. По его словам, после этого Пакистан начнет подготовку к электронной процедуре подписания документа, а на следующей неделе пройдут технические переговоры.

Он также выразил благодарность США и Ирану за вовлеченность в переговорный процесс и отметил поддержку стран региона.

«Мы уверены, что это историческое мирное соглашение заложит прочную основу для устойчивого мира», — подчеркнул Шариф