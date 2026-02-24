Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере развития микро-, малого и среднего бизнеса, а также стимулирования инвестиций и экспорта.

Согласно документу, на базе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Агентства по продвижению инвестиций и экспорта (AZPROMO), действовавших при Министерстве экономики, создано новое Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций и продвижению экспорта при министерстве.

Численность сотрудников Агентства устанавливается на уровне 370 человек, включая 291 сотрудника его Управления и 79 сотрудников его региональных подразделений.