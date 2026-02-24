Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного вторжения России призвал президента США Дональда Трампа посетить Киев. По его словам, личное присутствие американского лидера поможет лучше понять причины конфликта и сложность его урегулирования.

«Я очень хочу прийти сюда однажды с президентом США», — заявил Зеленский на фоне мемориала бойцам Вооружённых сил Украины на Майдане Независимости.

Президент подчеркнул, что мирное соглашение с Россией должно сопровождаться чёткими гарантиями безопасности и быть согласовано и ратифицировано Конгрессом США, а не подписываться одновременно на публичной церемонии. Зеленский также заявил о готовности заморозить войну на нынешних линиях фронта, но категорически отказался от отступления с подконтрольных территорий и назвал войну ответственностью Путина.

Он также призвал США оставаться на стороне Украины и усилить давление на Россию для достижения устойчивого мирного соглашения.